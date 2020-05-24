Adana'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yan yattı Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yan yattı.

Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yan yattı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaşan rüzgar, kent merkezindeki bazı ağaçları devirirken elektrik direklerinin de yan yatmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve yollara devrilerek trafiği aksatan ağaçları kaldırdı.

Yan yatan elektrik direkleri için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA