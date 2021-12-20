Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devirildi

Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devirildi
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan ağaç devrildi. Ağaç, çarptığı aydınlatma direğinin de devrilmesine neden oldu.

Olay nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı.

Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devirildi

Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devirildi

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

 Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title