Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devirildi

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan ağaç devrildi. Ağaç, çarptığı aydınlatma direğinin de devrilmesine neden oldu.

Olay nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı.