Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana Kozan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin damındaki çardak devrildi.
Adana Kozan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin damındaki çardak devrildi.
İlçede, gün içinde etkisini arttıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bağlar Mahallesi Sezgin Sokak'ta bulunan Ertan Yıldız'a ait evin damındaki çardak yıkıldı.
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın