Adana'da kuşkonmaz demonstrasyonu kuruldu
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Adana'da kuşkonmaz demonstrasyonu kuruldu

Adana'da kuşkonmaz demonstrasyonu kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında kuşkonmaz demonstrasyonu kuruldu.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında kuşkonmaz demonstrasyonu kuruldu.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'in katılımıyla Sarıçam ilçesine bağlı Yarımca Coşanlar Mahallesinde 2 dekarlık alana kuşkonmaz ekimi yapıldı.

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ile birim alandan alınan verimin artırılması, üretim alanlarının ve girdilerin rasyonel kullanımının sağlanması, mekanizasyonun geliştirilmesi, tarım sanayiinin ihtiyacı olan hammaddenin üretilmesi, pazara hareketlilik kazandırılarak üretici gelirinin ve kırsal alandaki istihdamın artırılması amaçlanıyor.

Kuşkonmaz, yüksek besin değerine sahip; antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri olan şifalı bir bitkidir. Pek çok vitamin ve mineral içeren kuşkonmaz, antik çağlardan beri yaygın olarak tüketilmektedir. Başta Hint tıbbı Ayuverda olmak üzere geleneksel tıp sistemlerinin vazgeçilmez şifalı bitkisidir. Pek çok yemeğe katılarak yenebilen kuşkonmaz, kalp-damar, üreme, bağışıklık ve kemik sağlığı için çok faydalıdır. Afrodizyak etkisi vardır ve depresyona karşı en etkili bitkilerden biridir. İdrar yolu sağlığını korur ve hücrelere zarar veren serbest radikallerin etkisini azaltır. Bolca folik asit (B9 vitamini) içerdiği için uzmanlar hamilelik döneminde tüketilmesini önermektedir. - ADANA

Adana'da kuşkonmaz demonstrasyonu kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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