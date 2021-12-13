Adana'da kuru üzüm yüklü tırın dorsesinde 65 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Adana'da kuru üzüm yüklü tırın dorsesinde 65 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da kuru üzüm yüklü tırın dorsesinde 65 kilogram esrar ele geçirildi
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, kuru üzüm yüklü tırda 65 kilogram esrar ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da, kuru üzüm yüklü tırda 65 kilogram esrar ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ceyhan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı takibe alıp Ceyhan ilçesi girişinde durdurdu.

Kuru üzüm yüklü tırın dorsesinde yapılan aramalarda, narkotik dedektör köpeği çuvallara tepki verdi.

İncelemede, çuvalların içindeki 6 valizde 65 kilogram esrar bulundu.

Ekipler, araçtaki Şahin G. (23) ve Mehmet Ö'yü (32) gözaltına aldı.

Aracın takip edilip durdurulması ve narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalar sonucu uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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