Adana'da kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatları belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatları belirlendi

Adana'da kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatları belirlendi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, küçükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını 35, büyükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını ise 30 lira olarak saptandı.

Adana Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, küçükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını 35, büyükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını ise 30 lira olarak saptandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Saruhan Yağmur başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Kurban Bayramı öncesi canlı kurbanlık kilogram ve kesim ücreti fiyatı belirlendi.

Toplantıda, küçükbaş canlı hayvan kilogramının 35, büyükbaş canlı hayvan kilogramının 30 lira olması kararlaştırıldı.

Kesim ücreti de küçükbaş hayvan için 80, büyükbaş hayvan için 800 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Muharrem İnce Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Demet Akalın Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatları belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:32:30. #1.16#

title