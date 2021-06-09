Adana'da kurbanlık hayvanların canlı kilogram fiyatları belirlendi

Adana Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, küçükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını 35, büyükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını ise 30 lira olarak saptandı.

Adana Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, küçükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını 35, büyükbaş kurbanlığın kilogram fiyatını ise 30 lira olarak saptandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Saruhan Yağmur başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Kurban Bayramı öncesi canlı kurbanlık kilogram ve kesim ücreti fiyatı belirlendi.

Toplantıda, küçükbaş canlı hayvan kilogramının 35, büyükbaş canlı hayvan kilogramının 30 lira olması kararlaştırıldı.

Kesim ücreti de küçükbaş hayvan için 80, büyükbaş hayvan için 800 lira olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt