Adana'da Kurban Bayramı öncesinde havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı
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Adana'da Kurban Bayramı öncesinde havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı

Adana'da Kurban Bayramı öncesinde havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde tatil için yola çıkan sürücüleri havadan ve karadan denetledi.

Adana'da trafik ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde tatil için yola çıkan sürücüleri havadan ve karadan denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ekipleri, bayram tatili öncesinde şehirler arası yollarda trafik denetimlerini arttırdı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ve D 400 kara yolunda, kural ihlali yapan sürücüler, helikopterle tespit edilip kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Polis, durdurulan 26 sürücüye ihlalleri nedeniyle para cezası uyguladı.

Havadan denetimlere katılan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram süresince ve tatil dönüşünde denetimlere devam edileceğini söyledi.

Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapabilmeleri için karadan olduğu kadar havadan denetimlere de ağırlık verdiklerini belirten Baysal, "Havadan denetimlerimizde özellikle emniyet kemeri takmayanları, cep telefonuyla görüşenleri ve ayrıca bunlardan en tehlikelisi olan kavşağı kaçırıp geri geri gelerek tekrar kavşağa girmeye çalışan sürücüleri tespit ettik. Aşağıdaki ekiplerimize hatalı sürücüleri bildirip işlemlerini yaptırdık. Amacımız insanların güvenli bir şekilde seyredip sevdiklerine ve memleketlerine sağ salim ulaşmalarını sağlamak." dedi.

Baysal, istatistikleri incelediklerinde, kaza yapan sürücülerin, genellikle ulaşmak istedikleri şehirlere yaklaştıkça hızlarını arttırıp kazaya karıştıklarını gördüklerini belirtti. Baysal, bu yüzden herkesten sabırlı olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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