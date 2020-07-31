Adana'da Kurban Bayramı namazı Sabancı Merkez Camisinin dış görüntüsü Camiye gelen vatandaşlardan görüntü Yüreğir Belediyesi tarafından maske, seccade ve dezenfektan verilmesi Camide saf tutan vatandaşların görüntüsü Bayram namazının kılınması Adana'da, Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda...

Sabancı Merkez Camisinin dış görüntüsü Camiye gelen vatandaşlardan görüntü Yüreğir Belediyesi tarafından maske, seccade ve dezenfektan verilmesi Camide saf tutan vatandaşların görüntüsü Bayram namazının kılınması Adana'da, Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, belirlenen hijyen kuralları kapsamında içeri alındı. Yüreğir Belediyesi tarafından cami girişinde vatandaşlara maske, seccade ve dezenfektan verildi. Türk Kızılay Adana Şubesi de vatandaşlara lokum ikram etti. Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "amin" dedi. Vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı. Kaynak: AA