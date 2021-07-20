ADANA'DA KURBAN BAYRAMI MANZARALARI

ADANA'da kentin birçok noktasında kurbanlık kesim alanları kurulsa da bazı vatandaşlar çevre ve sağlık kurallarını hiçe sayarak kurbanlık hayvanlarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti.

ADANA'da kentin birçok noktasında kurbanlık kesim alanları kurulsa da bazı vatandaşlar çevre ve sağlık kurallarını hiçe sayarak kurbanlık hayvanlarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Adanalılar sabahın erken saatlerinde kurbanlık hayvanlarını kesmeye başladı. Kentin dört bir yanına kurulan kurbanlık kesim noktalarında yoğunluklar yaşandı. Bazı vatandaşlar ise sağlık kurallarını hiçe sayarak kurbanlık hayvanlarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti. Çevreyi ve insan sağlığını düşünmeden herkesin gözü önünde kurbanlıklarını kesenlerin daha sonra sulama kanallarının demir korkuluklarında ve ağaçlarında kurbanlıklarının derilerini yüzmesi istenmeyen manzaralara sebep oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı