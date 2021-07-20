ADANA'DA KURBAN BAYRAMI MANZARALARI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADANA'DA KURBAN BAYRAMI MANZARALARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da kentin birçok noktasında kurbanlık kesim alanları kurulsa da bazı vatandaşlar çevre ve sağlık kurallarını hiçe sayarak kurbanlık hayvanlarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti.

ADANA'da kentin birçok noktasında kurbanlık kesim alanları kurulsa da bazı vatandaşlar çevre ve sağlık kurallarını hiçe sayarak kurbanlık hayvanlarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Adanalılar sabahın erken saatlerinde kurbanlık hayvanlarını kesmeye başladı. Kentin dört bir yanına kurulan kurbanlık kesim noktalarında yoğunluklar yaşandı. Bazı vatandaşlar ise sağlık kurallarını hiçe sayarak kurbanlık hayvanlarını iş yerlerinin önünde, sulama kanalı çevrelerinde ve yol kenarlarında kesti. Çevreyi ve insan sağlığını düşünmeden herkesin gözü önünde kurbanlıklarını kesenlerin daha sonra sulama kanallarının demir korkuluklarında ve ağaçlarında kurbanlıklarının derilerini yüzmesi istenmeyen manzaralara sebep oldu.

ADANA'DA KURBAN BAYRAMI MANZARALARI
ADANA'DA KURBAN BAYRAMI MANZARALARI
ADANA'DA KURBAN BAYRAMI MANZARALARI
ADANA'DA KURBAN BAYRAMI MANZARALARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Kadir Doğulu Yıldız Tilbe Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Fatih Terim Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADANA'DA KURBAN BAYRAMI MANZARALARI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 10:44:43. #1.16#

title