Adana'da Kurban Bayramı manzaraları Adana'da Kurban Bayramı manzaralarıADANA'da kaldırımda kurban kesen kasaplar kötü görüntüler oluştururken, bazı vatandaşların ise evlerinin damında kurban kesmesi dikkat çekti.

Adana'da Kurban Bayramı manzaraları

ADANA'da kaldırımda kurban kesen kasaplar kötü görüntüler oluştururken, bazı vatandaşların ise evlerinin damında kurban kesmesi dikkat çekti.

Koronavirüs salgını sürecinde kentin çeşitli bölgelerinde tedbirler alınarak kurban kesim noktaları oluşturulurken, bazı vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını sokaklarda kesmeyi tercih etti. Evinin damında kurban kesip derisini yüzen bir vatandaş dikkat çekerken, Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde onlarca koyunu dükkanının önündeki kaldırımda kesen bir kasap, çirkin görüntüler oluşturdu. Kurbanını kaldırımda kestiren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı, bazılarının ise maske takmadığı görüldü.

Kaynak: DHA