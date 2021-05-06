Adana'da kurallara uymayan 66 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
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Adana'da kurallara uymayan 66 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

Adana'da kurallara uymayan 66 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan 66 motosiklet sürücüsüne caza yazıldı.

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan 66 motosiklet sürücüsüne caza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Yüreğir ilçesindeki farklı bölgelerde yapılan denetimlerde 319 motosiklet incelenip, sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ekipler, ehliyeti bulunmayan, koruma başlığı ve gözlüğü kullanmayan, plakasız motosiklet kullanan ve plakada değişiklik yapan 66 sürücü hakkında yasal işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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