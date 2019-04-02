Adana'da Kundaklandığı İddia Edilen Otomobilde Hasar Oluştu

Adana'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 01 KM 257 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada otomobilin sahibi Hayrettin Kızılçınar da durumu fark ederek su dolu kovalarla yangına müdahalede bulundu. Yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, motor, tavan ve bagaj kapağında hasar oluşan otomobilin kundaklandığını belirledi.

Ekipler, otomobili kundaklandığı ileri sürülen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA