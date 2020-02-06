Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu
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Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

Adana'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

06.02.2020 04:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 04:56
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını diğer araçlara sıçramadan söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede otomobilin kundaklandığını belirledi.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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