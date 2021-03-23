Adana'da kundaklanan iki otomobilde hasar oluştu
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Adana'da kundaklanan iki otomobilde hasar oluştu

23.03.2021 05:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 05:48
Adana'da kundaklanan iki otomobilde hasar oluştu

Adana'da park halindeyken kundaklanan iki otomobilde hasar meydana geldi.

Adana'da park halindeyken kundaklanan iki otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, park halindeki iki otomobilden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine genel Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

Hasar gören otomobillerde inceleme yapan ekipler, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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