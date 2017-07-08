Adana'da 'Kumarmatik' Operasyonu Ek Görüntü Dökümü

Adana'da 'Kumarmatik' Operasyonu Ek Görüntü Dökümü

Adana'da 'Kumarmatik' operasyonu Ek.

Adana'da 'Kumarmatik' operasyonu Ek