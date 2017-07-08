Adana'da 'Kumarmatik' Operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelindeki kahvehanelere yaptığı operasyonda, 'Sakızmatik, şarj matik, müzik kutusu' adı altında kumar oynatılan 42 cihaz ele geçirdi. Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kentin tüm ilçelerinde bin 150 polisle operasyon yaptı. Baskınlarda ekipler, 'Sakızmatik, şarj matik, müzik kutusu' gibi görünen 42 cihaza el koydu. Makinaların ilk bakışta amacına uygun ya da bozuk gibi görüldüğü ancak özel şifrelerle kumar sistemine giriş yapıldığı tespit edildi. Makinelerin işletmeciye günde 1-5 bin lira arası gelir kazandırdığı açıklandı.



BATAKLIK SÜLÜKLERİ



Ele geçirilen makineleri inceleyen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Halkımızın kanını emen, gayri meşru yollarla vatandaşlarınızı paralarını alanlara yaşam hakkı tanımıyoruz. Bu bataklık sülüklerini ezeceğiz" dedi.



Operasyonlarda gözaltına alınan makine dağıtıcısı Ahmet Ç, (23), Fevzi H. (40) ile 27 işletmeci sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - Adana