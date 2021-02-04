Adana'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye 113 bin 400 lira ceza
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Adana'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye 113 bin 400 lira ceza

04.02.2021 02:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 02:42
Adana'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye 113 bin 400 lira ceza

Adana'da iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye 113 bin 400 lira ceza verildi.

Adana'da iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye 113 bin 400 lira ceza verildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce iki kez baskın düzenlenen ve kapısı mühürlenen Abidinpaşa Caddesi'ndeki iş yerinde kumar oynatılmaya devam edildiğini belirledi.

Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Bu sırada şüpheliler üst kattaki kullanılmayan iş yerine girip kapıyı kilitledi.

Kumar oynanan mekanın kapısını çilingir yardımıyla açıp içeri giren ekipler, üst katta saklananlara ihtarda bulunarak kapıyı açmalarını sağladı.

Polis baskınına karşı giriş ve çıkışları güvenlik kameralarıyla donatıldığı tespit edilen iş yerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile polis telsizi ele geçirildi.

Ekipler, 3'ü kadın 28 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 113 bin 400 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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