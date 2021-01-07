Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
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Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza

07.01.2021 10:00 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:06
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza

ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 16 kişiye toplam 14 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 16 kişiye toplam 14 bin 400 TL idari para cezası uyguladı. Kahvehanenin duvarlarında 'Sosyal mesafeye uyalım' yazıları dikkat çekti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin yasak olmasına rağmen açık olduğu ve içerisinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Kahvehaneye baskın yapan polis, kepenklerin yarıya kadar kapatıldığını, içerideki iki masada kumar oynandığını tespit etti. Kahvehanenin girişinde 'maskesiz girilmez' ve duvarlarında 'sosyal mesafeye uyalım' yazılı kağıtların asılı olması ise dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamaktan işlem yapan polis, 16 kişiye toplam 14 bin 400 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca kıraathane de mühürlendi. Bu sırada kahvehanedeki bazı kişiler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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