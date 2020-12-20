Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 367 bin 250 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 367 bin 250 lira ceza

20.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:00
Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 367 bin 250 lira ceza

Adana'da 11 adreste 158 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan 367 bin 250 lira ceza kesildi.

Adana'da 11 adreste 158 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan 367 bin 250 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 8-18 Aralık'ta kumar oynatıldığını tespit ettiği dernek lokalinin de arasında yer aldığı 11 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki 158 kişiye kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 367 bin 250 lira ceza uygulandı, kumar masalarındaki 18 bin 750 liraya da el konuldu.

Kumar oynattığı öne sürülen 14 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, adresleden birinin polis baskınına karşı güvenlik kameralarıyla korunduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Alişan Gülben Ergen Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Mbaye Diagne Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Samsun Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 367 bin 250 lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:00:38. #1.15#
title