Adana'da kumar oynayan 15 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza

Adana'da kumar oynayan 15 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 51 bin 100 lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gereken ve kumar oynatılan bir kahvehaneye baskın yaptı.

Aralarında iş yeri sahibi de olan ve kumar oynayan 15 kişiye 51 bin 100 TL ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak