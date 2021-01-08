Son Dakika | Kumar oynayan 123 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 421 bin 750 lira ceza
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Son Dakika | Kumar oynayan 123 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 421 bin 750 lira ceza

08.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:13

Son dakika haberler... Adana'da kumar oynarken yakalanan 123 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 421 bin 750 lira ceza verildi.

Adana'da kumar oynarken yakalanan 123 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 421 bin 750 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığını belirledikleri 16 kahvehaneye baskın düzenledi.

İş yerlerindeki 123 kişiye, kumar oynayarak Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 421 bin 750 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kumar oynattığı öne sürülen 17 kişi hakkında da adli işlem başlattı.

Öte yandan, iş yerlerinden birinde, muhtemel polis baskını sırasında arka taraftan kaçmayı sağlamak için duvarın bir bölümünün kırıldığı tespit edildi.

Son Dakika | Kumar oynayan 123 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 421 bin 750 lira ceza
Son Dakika | Kumar oynayan 123 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 421 bin 750 lira ceza
Son Dakika | Kumar oynayan 123 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 421 bin 750 lira ceza
Son Dakika | Kumar oynayan 123 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 421 bin 750 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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