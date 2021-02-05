Adana'da kumar oynatılan evdeki 16 kişiye yasal işlem yapıldı
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Adana'da kumar oynatılan evdeki 16 kişiye yasal işlem yapıldı

05.02.2021 05:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 05:06
Adana'da kumar oynatılan evdeki 16 kişiye yasal işlem yapıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kumar oynatılan eve düzenlenen operasyonda 16 kişiye yasal işlem yapıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kumar oynatılan eve düzenlenen operasyonda 16 kişiye yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Mahallesi'nde bir evin usulsüz olarak kahvehaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İki gün süren takibin ardından ekipler, savcılığın talimatıyla adrese baskın düzenledi.

Ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen evin sahibi V.B'yi gözaltına aldı, 15 kişiye ise Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten ve yasa dışı kumar oynamaktan işlem yapıldı.

V.B. "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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