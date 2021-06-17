Adana'da kumar operasyonu; 'şarjmatik'leri kumar makinesine dönüştürmüşler
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Adana'da kumar operasyonu; 'şarjmatik'leri kumar makinesine dönüştürmüşler

Adana'da kumar operasyonu; 'şarjmatik'leri kumar makinesine dönüştürmüşler
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, kumar oynandığı belirlenen 12 adrese düzenlenen operasyonda, 15 kişiye 18 bin 500 TL ceza kesildi.

ADANA'da, kumar oynandığı belirlenen 12 adrese düzenlenen operasyonda, 15 kişiye 18 bin 500 TL ceza kesildi. 'Şarjmatik' isimli cep telefonu şarj ünitelerinin, alt kısmına yerleştirilen özel sistemle kumar makinesine dönüştürüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı kahve ve iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 12 Haziran gecesi 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda; 13 kumar makinesi ile içindeki tamamı madeni 12 bin TL para ele geçirildi. 'Şarjmatik' isimli cep telefonu şarj ünitelerinin, alt kısmına yerleştirilen özel sistemle kumar makinesine dönüştürüldüğü saptandı. İş yeri sahibi 14 kişiye, adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye de 'kumar oynamak'tan toplam 18 bin 500 TL ceza uygulandı.


Adana'da kumar operasyonu; 'şarjmatik'leri kumar makinesine dönüştürmüşler
Adana'da kumar operasyonu; 'şarjmatik'leri kumar makinesine dönüştürmüşler
Adana'da kumar operasyonu; 'şarjmatik'leri kumar makinesine dönüştürmüşler
Adana'da kumar operasyonu; 'şarjmatik'leri kumar makinesine dönüştürmüşler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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