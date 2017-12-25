Adana'da Kumar Operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde kumarhane işleten yerlere jandarma tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda 22 kişiye kumar oynatmaktan idari yaptırım cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir haftada ilçeye bağlı Tepecikören, Bucak ve Durmuşlu mahallelerinde yapılan operasyonlarda kumar (tombala) oynadıkları belirlenen 22 kişiye idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sahiplerine de kumar oynatmaktan adli işlem başlatıldığı belirtildi.



Kaymakam Şafak Gürçam da yaptığı açıklamada, ilçede başta kumar olmak üzere hiçbir yasa dışı faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini bildirdi. - ADANA