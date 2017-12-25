Adana'da Kumar Operasyonu

ADANA(AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda kumar oynamak suçundan 22 kişiye idari yaptırım uygulandığı, iş yeri sahipleri hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.



Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin son bir haftada Tepecikören, Bucak ve Durmuşlu mahallelerinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerine baskın yaptığını belirtti.



Yapılan operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 22 kişiye idari yaptırım uygulandığını kaydeden Gürçam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Kumar oynatılan iş yeri sahipleri hakkında da adli işlem başlatıldı. Söz konusu iş yerlerine ayrıca, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunları kapsamında gereği yapılacaktır. Bu operasyonlar aralıksız sürecek. İlçede başta kumar olmak üzere hiçbir yasa dışı faaliyete müsaade edilmeyecektir."