Adana'da kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Adana'da kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da kumar operasyonunda polislere mukavemet gösterilmesi ve bir komiserin kolunu ısırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kumar operasyonunda polislere mukavemet gösterilmesi ve bir komiserin kolunu ısırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 20 Haziran'da merkez Seyhan ilçesinde kumar oynanan bir iş yerinde polislere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Baskında bir komiserin kolunu ısıran şüpheli S.Y'nin de arasında olduğu 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, 20 Haziran'da Bakımyurdu Caddesi'ndeki bir iş yerinin kumarhaneye dönüştürüldüğünü ve açılışına çok sayıda kişinin katıldığını belirlemişti.

Adrese baskın yapan ekipler, masalardaki para ve oyun malzemelerinin kaçırılmaya çalışılması üzerine bu kişilere müdahale etmişti.

Bu sırada zanlılardan S.Y, el konulan 5 bin 200 lirayı almak için komiserin kolunu ısırmıştı. Polis ekipleri, kendilerine mukavemet gösteren S.Y, K.Y, F.D. ve H.T'yi gözaltına almıştı.

Kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye de idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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