Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
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Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda polislere mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde bir iş yerinin kumarhaneye dönüştürüldüğünü ve açılışına çok sayıda kişinin katıldığını belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, masalardaki para ve oyun malzemelerinin kaçırılmaya çalışılması üzerine bu kişilere müdahale etti.

Bu sırada zanlılardan S.Y. (30) el konulan 5 bin 200 lirayı almak için komiserin elini ısırdı. Polis ekipleri, kendilerine mukavemet gösteren S.Y, K.Y, F.D. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
Kumar baskınında polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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