Adana'da kullanılmayan iş yerinde yangın
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Adana'da kullanılmayan iş yerinde yangın

23.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:52
Adana'da kullanılmayan iş yerinde yangın

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, kullanılmayan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler, hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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