Adana'da 'küfür' cinayeti

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Adana'da 'küfür' cinayeti İçki içerken kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Adana'da bir kişi kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Adana'da 'küfür' cinayeti

İçki içerken kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

ADANA - Adana'da bir kişi kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde 24 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sert ile arkadaşı Hızır Dağ içki içmeye başladı. Bir süre sonra ise çıkan tartışmada Ali Sert, Dağ tarafından bıçaklandı. Dağ, olay yerinden kaçarken Sert hastaneye kaldırıldı.

Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi gören Sert, 7 Nisan günü hayatını kaybetti. Adli tıp kurumu morguna kaldırılarak otopsi yapılan Sert'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakaladı. Zanlı ifadesinde arkadaşıyla birlikte içki içerken kendisine küfür ettiğini bu nedenle onu bıçakladığını söylediği öne sürüldü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE