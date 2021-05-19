Adana'da "Kudüs İçin Tek Yürek" konulu fotoğraf ve resim sergisi açıldı

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek için fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek için fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Ulu Cami girişinde açılan sergi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

ASİM Genel Başkanı Mahmut Erarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistinlilere yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Erarslan, "Sivil toplum kuruluşları olarak hedefimiz Gazze'yi gündemde tutmak ve bu zulme karşı sesimizi yükseltmek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu