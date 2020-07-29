Adana?da küçükbaş kurbanlık sayısı azaldı, büyükbaş sayısı arttı
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Adana?da küçükbaş kurbanlık sayısı azaldı, büyükbaş sayısı arttı

ADANA İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Kurban Bayramı öncesi ekibiyle birlikte kentteki kurban pazarlarını denetledi.

Adana?da küçükbaş kurbanlık sayısı azaldı, büyükbaş sayısı arttı
29.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:11

ADANA İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Kurban Bayramı öncesi ekibiyle birlikte kentteki kurban pazarlarını denetledi. Adana'da geçen yıl 136 bin olan küçükbaş hayvan kurbanlık sayısının bu yıl 122 bine düştüğünü belirten Alan, buna karşın geçen yıl 10 bin 700 olan büyükbaş kurbanlık sayısının ise 17 bin 400'e yükseldiğini kaydetti.

Kurban Bayramı öncesi kent genelinde birçok noktada kurbanlık satış alanı kurulurken, bu noktalarda koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında düzenlemeler de yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan'ın da katılımıyla birçok kurbanlık satış noktasında denetimler yaptı. Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki kurbanlık pazarını gezen Alan, bu yıl satış ve kesim alanları dahil her noktada eksiksiz önlem alındığını belirtti. Satıcılara bilgi veren Alan, alınan önlemler konusunda da uyarılarda bulundu.'KURALLARA UYMAYANI BİLDİRELİM?Kurbanlık satan besicilerin bu sene özenli davrandığını ve kent genelinde tedbirlerin genel anlamda sağlandığını dile getiren Alan, 'Şu ana kadar yapmış olduğumuz kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmadık. Salgın bir hastalık söz konusu değil. Biz vatandaşlarımızı bilgilendirirken hayvanlarını alırken, genel görünümlerinin sağlıklı olmasını istiyoruz. Herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarında da 'ALO 174' hattından bizim hekim arkadaşlarımıza müracaat ederek gerekli yardımı alabileceklerini bilmelerini istiyoruz dedi.KÜÇÜKBAŞ AZALDI, BÜYÜKBAŞ ARTTIAdana'da bugüne kadar hiçbir bayramda kurbanlık sorunu yaşanmadığını ve her daim yeterli sayıların olduğunu hatırlatan Alan, bu yıl ise küçükbaş hayvan kurbanlıklarda pandemi nedeniyle bir miktar azalma olduğunu kaydetti. Geçen yıl 136 bin olan küçükbaş kurban sayısının, bu sene 122 bine gerilediğini söyleyen Alan, 'Büyükbaş hayvan sayımız ise arttı. Geçen sene 10 bin 700 olan sayı bu sene 17 bin 400'e yükseldi. Sahada vatandaşlarımızın bizim veteriner hekimlerimizin görüp onay verdiği hayvanları kesmelerini istiyoruz diye konuştu.

Kurban Bayramı sonunda tüm hayvanlarını satamamış olan besiciler için de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bilgi verdiklerini dile getiren Alan, bu konuda Et ve Süt Kurumu'nun gerekli işlemleri yapacağını sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

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