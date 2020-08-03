Adana'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiası
Adana'nın Kozan ilçesinde 6 küçükbaş hayvan çalarak kaçmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
03.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:27
Adana'nın Kozan ilçesinde 6 küçükbaş hayvan çalarak kaçmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gökgöz Mahallesi'nde 6 küçükbaş hayvanı otomobile yükleyen 2 şüpheliyi fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalarken, hayvanları da sahibine teslim etti.
Kaynak: AA