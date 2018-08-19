Adana'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı

Adana'nın Çukurova ve Feke ilçelerinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede yapılan hayvan hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde çalındığı ihbar edilen 14 küçükbaş hayvanı, satılmak üzere götürüldükleri pazarda buldu.

Hayvanları çaldıkları öne sürülen H.S. ve A.T. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Feke ilçesi Kaşaltı Mahallesi'nde çalınan 30 küçükbaş hayvanın ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Koyunları çaldığı iddia edilen A.K. evinde yakalandı.

Çalınan hayvanlar, sahiplerine teslim edildi. Koyunu bulunan ve büyük sevinç yaşayan bir kadın ise hayvanına sarılarak öptü.