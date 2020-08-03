Adana'da küçükbaş hayvan çalan 2 kişi yakalandı Adana'nın Kozan ilçesinde çaldıkları 6 küçükbaş hayvan ile kaçan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çaldıkları 6 küçükbaş hayvan ile kaçan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adana il merkezinden otomobil ile Kozan'a bağlı Gökgöz Mahallesi'ne gelen 2 kişi, 6 küçükbaş hayvanı çaldı. Hırsızlar küçükbaş hayvanları çaldıktan sonra mahalleden uzaklaştılar. İhbar edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler 6 küçükbaş hayvanı otomobil içerisine koyarak kaçmaya çalışan iki zanlıyı küçükbaş hayvanlarla birlikte yakaladı.

Çalınan hayvanlar, jandarma ekibi tarafından sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA