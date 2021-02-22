Adana'da küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetim yapıldı

Adana'da polis, küçük yaşta kavşak, cadde ve iş yerlerinde çalıştırılan çocuklara yönelik denetim yaptı.

Adana'da polis, küçük yaşta kavşak, cadde ve iş yerlerinde çalıştırılan çocuklara yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğün'den yapılan açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocukların suça karışması ve zararlı alışkanlıklar edinmesinin önüne geçilmesi amacıyla il genelinde kavşak ve caddelerde çalışan veya çalıştırılan çocuklar ile iş yerlerine yönelik uygulama yapıldığı bildirildi.

Uygulamada 22 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında sokakta çalışan 16 yaşından küçük 25 çocuk ailelerine teslim edilirken, bu çocukların aileleri hakkında Aile Yükümlüğünün İhlalinden yasal işlem yapıldı.

Sokakta çalışan 16 yaşından büyük, 396 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan toplam 80 bin 784 lira para cezası verildi. Genel toplamda ise 488 kişiye 99 bin 552 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı