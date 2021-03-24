Adana'da Kozan-Feke kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da Kozan-Feke kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı

24.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:00
Adana'da Kozan-Feke kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı

Adana'da, Kozan-Feke kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

Adana'da, Kozan-Feke kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Kozan-Feke kara yolu Düzağaç mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanla bölgeye gelen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridinin kapanmasına neden oldu.

Yolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Merve Dizdar Jason Statham
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da Kozan-Feke kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:05:50. #1.14#
title