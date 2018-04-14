Adana'da Koyun Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Adana'da ahırdaki koyunların çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki ahırdan Şehmus Öğüt'e ait 12 koyunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Koyunların iki kişi tarafından götürülmesinin bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit eden ekipler, şüphelilerden birinin Soner Ç. (23) olduğunu belirledi.

Evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Soner Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.