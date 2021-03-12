Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan lokanta sahibine ve içerideki 28 kişiye ceza kesildi
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Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan lokanta sahibine ve içerideki 28 kişiye ceza kesildi

12.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:55
Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan lokanta sahibine ve içerideki 28 kişiye ceza kesildi

Adana'da bir restorandaki 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına, işletme sahibine ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.

Adana'da bir restorandaki 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına, işletme sahibine ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam devriye görevi yaptıkları sırada merkez Seyhan ilçesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki bir restoranda çok sayıda kişinin yemek yediğini fark etti.

Ekipler, iş yerinde bulunan 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına, iş yeri sahibine ise Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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