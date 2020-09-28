Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası uygulandı
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Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası uygulandı

28.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:08
Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere para cezası uygulandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 990 kişiye 1 milyon 272 bin 560 lira idari cezası uygulandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 990 kişiye 1 milyon 272 bin 560 lira idari cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis, zabıta, jandarma ve halk sağlığı ekipleri kent genelinde sorumluluk alanlarında salgını önlemeye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin ilçe genelinde 5 aylık süre içinde yaptığı denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini tespit ettiği 990 kişiye 1 milyon 272 bin 560 lira ceza yazdı.

İlçede denetimlerin aralıksız olarak süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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