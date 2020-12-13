Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 534 kişiye ceza
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Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 534 kişiye ceza

13.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:20
Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 534 kişiye ceza

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 534 kişiye ceza uygulandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 534 kişiye ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerin son 10 günde yaptığı denetimlerde, maske, sosyal mesafe ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen ve karantina hükümlerine aykırı davranan toplam 534 kişiye 104 bin 850 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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