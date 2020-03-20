Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında su kesintisi yapılmayacak Adana Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların hijyen açısından sorun yaşamaması amacıyla borcu olan abonelere su kesintisi uygulanmayacağı bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların hijyen açısından sorun yaşamaması amacıyla borcu olan abonelere su kesintisi uygulanmayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs tehdidi oluşmaya başladığı ilk andan itibaren kentte çeşitli önlemler alındığı belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinesinde, "Koronavirüs Kriz Masası"nın oluşturulduğu anlatılan açıklamada, 4 merkez ilçe belediyesiyle de toplantılar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kent genelinde başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, okullar, şehirler arası yolcu terminali, gar, havalimanı, metro, müzeler, ibadethaneler, çocuk parkları, parklar, belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde temizlik gerçekleştirildiği bildirildi.

Su kesintisi yapılmayacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Konarovirüs sorunu nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında konut bazında ASKİ aboneliklerinde ödenmeyen faturalar nedeniyle bir süre su kesintisi yapılmayacak." bilgisini paylaştı.

Karalar, koronavirüsün kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA