Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
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Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

07.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:52
Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "orta riskli" kentlerden Adana'da tedbirlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "orta riskli" kentlerden Adana'da tedbirlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının "Haftalık Tematik Denetimler" konulu genelgesi kapsamında lokanta, kafe, kahvehane, çay bahçesi gibi iş yerlerinde denetimler artırıldı.

Çeşitli meslek odaları, belediye görevlileri, güvenlik birimleri ve ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan salgın denetim ekipleri, genelgede belirtilen iş yerlerini inceledi.

Denetimlere katılan Vali Süleyman Elban, "Kontrollü Normalleşme Süreci" ile salgınla mücadele kapsamında denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, "Denetimlerde gayemiz vatandaşlarımızı mücadele konusunda daha da bilinçlendirmek ve onlara rehberlik etmek. İlimizde yaşayan her bir vatandaşımızın belirlenen kurallara uyması, vaka haritasındaki rengimizin sarıdan maviye dönüşmesi için büyük önem arz ediyor. Bizler mücadeledeki ısrarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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