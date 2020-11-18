Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı
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Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı

18.11.2020 00:13 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:16
Adana'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların çoğalması üzerine ilçeye bağlı Asmalı Mahallesi'ndeki Gebeören Sokak'ın bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığını bildirdi.

Vural, salgınla mücadelede tedbirlerin artarak devam edeceğini ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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