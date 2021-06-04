Adana'da "Kovid-19 salgınının son bulması" beklentisiyle helva dağıtıldı
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Adana'da "Kovid-19 salgınının son bulması" beklentisiyle helva dağıtıldı

Adana'da 'Kovid-19 salgınının son bulması' beklentisiyle helva dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir işletme "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının atlatılması" beklentisiyle vatandaşlara helva dağıttı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir işletme "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının atlatılması" beklentisiyle vatandaşlara helva dağıttı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir pastane tarafından helva yapıldı.

Pastanenin önüne kurulan tezgahta, ücretsiz dağıtılan helvaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Pastanenin işletmecisi Şule Kulak, AA muhabirine, kademeli normalleşme kararına sevindiklerini söyledi.

İşletmelerinin kapalı olduğu süreçte zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Kulak, "Kademeli normalleşmeyle yeniden dükkanımızı açtık. Yaza güzel bir merhaba demek istedik ve koronavirüsün ruhuna bir helva pişirip dağıttık. Hepimiz için helva tadında tatlı bir yaz olsun istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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