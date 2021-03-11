Adana'da, Kovid-19 için "mavi seferberliği" başlatıldı
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Adana'da, Kovid-19 için "mavi seferberliği" başlatıldı

11.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:30
Adana'da, Kovid-19 için

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, vatandaşları, kenti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoriye çıkarmak için başlattıkları "mavi seferberliği"ne katılmaya davet etti.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, vatandaşları, kenti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoriye çıkarmak için başlattıkları "mavi seferberliği"ne katılmaya davet etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanı Atila Menevşe, vatandaşları, kontrollü normalleşme döneminde rehavete kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu.???????

Tedbirlere uyulduğu takdirde Adana'nın Kovid-19 risk haritasında mavi kategoriye dönüşebileceğini belirten Menevşe, Adana Valiliği öncülüğünde "Sen Bir Numarasın Sana Mavi Yakışır" sloganıyla kampanya başlattıklarını vurguladı.

Menevşe, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini kaydederek, "Kapalı işyerlerinden dolayı terk edilmiş kent görünümünü andıran cadde ve sokaklar şimdi eski günlerine dönmeye başladı. Ancak, tedbirli davranılmaz ise yeniden yasakların gelmesi sürpriz olmayacaktır. Bundan dolayıdır ki gerek işyeri sahipleri gerekse müşteriler olarak kurallara azami ölçüde uymak zorundayız." diye konuştu.

Vatandaşların baharın verdiği coşkuyla evlerinde oturmak yerine temiz ve güneşli havanın hasretini gidermek istediğine dikkati çeken Menevşe, şunları kaydetti

"Önümüzdeki her yıl nisan ayında geleneksel olarak coşkuyla düzenlediğimiz ancak geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Portakal Çiçeği Karnavalımız var. Türkiye'nin tek sokak karnavalı olan bu karnavalımızı neden yeniden coşkuyla kutlamayalım. Bu hasreti tekrar yaşamak istemiyorsak, önümüzdeki yaz sezonunda sağlıklı günler geçirmek istiyorsak yapacağımız tek şey maske, mesafe ve hijyen üçlüsünü hayatımızın bir parçası yapmaktır. 'Sen bir numarasın sana mavi yakışır' diyor ve tüm üyelerimiz ile Adana halkımızı kampanyamızı desteklemeye davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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