Adana'da Kovid-19 denetimleri Adana'da denetim yapılması Vali Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin denetimlere katılması Vali Elban'nın vatandaşları kurallar konusunda uyarması Vali Elban'ın açıklamaları Adana'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla Kovid-19...

Adana'da denetim yapılması

Vali Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin denetimlere katılması

Vali Elban'nın vatandaşları kurallar konusunda uyarması

Vali Elban'ın açıklamaları Adana'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Adana'da gerçekleştirilen denetimlerde Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile Çakmak, Atatürk caddesi ve 5 Ocak Meydanı'nda denetimlere katılarak esnafı, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Esnaf ve vatandaşlara kuralları hatırlatan Vali Elban, herkesin hem kendi hem de başkalarının sağlığı açısından kurallara uymaları tavsiyesinde bulundu.

Vali Elban, denetimlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'nın çok sıcak bir yer olmasına rağmen şu ana kadar dolaştıkları yerlerde esnafın, vatandaşların kurallara uyma konusunda ciddi hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Sokakta dolaşırkende birçok kişinin maske taktığını büyük bir memnuniyetle gördüklerini belirten Elban, "Adana'da sıcağa rağmen insanların hassasiyet göstermesi bizi Kovid-19 ile ilgili mücadelede yüreklendirdi ve umutlandırdı. İnşallah bundan, hem Adana hem de ülke olarak başarıyla çıkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Uyarılara rağmen kendi ve diğer insanların sağlığını tehlikeye atmaya devam eden kişilere de cezai müeyyidenin uygulanacağını aktaran Elban, amaçlarının ceza uygulamak değil, insanların kurallara uymasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA