Adana'da Kovid-19 denetimi gerçekleştiren 5 memuru darbeden 4 pazarcı yakalandı
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Adana'da Kovid-19 denetimi gerçekleştiren 5 memuru darbeden 4 pazarcı yakalandı

Adana'da Kovid-19 denetimi gerçekleştiren 5 memuru darbeden 4 pazarcı yakalandı
06.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:36

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren 5 memuru darbettiği ileri sürülen 4 pazarcı gözaltına alındı.

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren 5 memuru darbettiği ileri sürülen 4 pazarcı gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki semt pazarında, Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ile polis ve zabıta personelinden oluşan 5 kişilik pandemi ile mücadele ekibi denetim yaptı.

Maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafe kuralına uyma, ürünlerin çıplak elle seçilmesinin önlenmesiyle ilgili kararlara uyulup uyulmadığını denetleyen ekibe, henüz belirlenemeyen nedenle bir grup esnaf engel olmak istedi.

Çıkan tartışmanın ardından yaşanan arbedede, 5 memur pazarcılar tarafından darbedildi.

Adli Tıp Biriminden darp raporu alan memurların şikayetçi olmasının ardından olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büro Memur-Sen kınadı

Büro Memur-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Tanrıöver, yaptığı açıklamada, denetim ekibinin görevini yapmasına engel olunduğunu, daha sonra da darbedildiğini belirtti.

Saldırıyı kınayan Tanrıöver, "Kamu çalışanları görevlerini yapmak üzere orada bulunuyorlar. Maalesef arkadaşlarımız orada ayaklar altına alınarak darbediliyor. Halk sağlığını önemseyen kamu çalışanları bu hizmetlerinin engellenmesi neticesinde şikayetçi olmuşlardır. Sendikamızın hukuk müşavirliği tarafından da olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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