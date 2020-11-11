Adana'da kovalamacayla yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Adana'da kovalamacayla yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

11.11.2020 00:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:20
Adana'da kovalamacayla yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Adana'da kovalamaca sonucu yakalanan kişinin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Adana'da kovalamaca sonucu yakalanan kişinin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi.

Bekçilerin ikazına rağmen bir süre kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu mahallenin ara sokaklarında yakalandı.

Şüphelinin üst aramasını yapan bekçiler, 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli F.T. 100.Yıl Rüştü Bayram Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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