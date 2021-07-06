Adana'da kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi
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Adana'da kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi

Adana'da kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelek giydiği belirlendi.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelek giydiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Girne Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 BSR 166 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına rağmen araçtaki şüpheliler, otomobille yoldaki dubalara çarparak kaçmaya başladı.

Otomobilin plakasının telsiz anonslarıyla diğer bildirilmesi üzerine bulvardaki kavşaklara ekipler sevk edildi.

Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil Altınova kavşağında durduruldu.

Ekiplerce yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelek giydiği fark edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli ve otomobil detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi
Adana'da kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi
Adana'da kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi
Adana'da kovalamacayla yakalanan iki şüpheliden birinin çelik yelekli olduğu belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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