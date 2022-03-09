Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan kamyonetteki 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan kamyonetteki 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan kamyonetteki 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Adana'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan kamyonetten çalıntı demir ve telefon tablosu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan kamyonetten çalıntı demir ve telefon tablosu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde şüpheli buldukları bir kamyoneti kontrol etmek istedi.

Ekipler, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan kamyoneti kovalamaca sonucu durdurdu.

Araçta, Kayışlı Mahallesi'ndeki A.T'ye ait inşaattan çalındığı belirlenen 31 iskele demiri ve 50 metre telefon kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title