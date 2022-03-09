Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan kamyonetteki 3 hırsızlık zanlısı yakalandı
AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan kamyonetten çalıntı demir ve telefon tablosu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan kamyonetten çalıntı demir ve telefon tablosu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde şüpheli buldukları bir kamyoneti kontrol etmek istedi.
Ekipler, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan kamyoneti kovalamaca sonucu durdurdu.
Araçta, Kayışlı Mahallesi'ndeki A.T'ye ait inşaattan çalındığı belirlenen 31 iskele demiri ve 50 metre telefon kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Eren Bozkurt - Güncel